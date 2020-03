Notbetten im Kanzleramt, Homeoffice in der Präsidentschaftskanzlei, Abgeordnete in der Selbstisolation. Die Politik muss handlungsfähig bleiben. Auch in der Coronakrise.

SN/apa Die Pressekonferenzen zur aktuellen Lage im Bundeskanzleramt finden nur noch vor wenigen Journalisten statt.