Maskenpflicht und reduzierte Schülerzahl. Am Freitag präsentiert Bildungsminister Heinz Faßmann die Details zur Wiederöffnung von Schulen. Eines steht jetzt schon fest. Der Schulalltag wird komplett anders aussehen.

Die Schüler wollen ihre Freunde sehen, viele Lehre befürchten Bildungsdefizite bei Schülern, die nicht mittels E-Learning erreicht werden können, und die Eltern sind in Sachen Heimunterricht oft an der Belastungsgrenze angelangt und müssen sowieso bald wieder in die Arbeit. Die ...