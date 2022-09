So soll der Strompreis gebremst werden

Mit 2,5 Milliarden Euro will die Regierung die Haushalte bei den Energiekosten entlasten. Einige wichtige Details sind noch offen. Die Reaktionen sind dafür schon recht eindeutig: Ungerecht.

Die Regierung hat sich am Wochenende auf Subventionen für jeden Haushalt zur Senkung der Stromkosten geeinigt. Am Mittwoch soll die sogenannte Strompreisbremse präsentiert werden. Einige Details sind noch offen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten so weit sie schon bekannt sind:

1. Wie funktioniert die Strompreisbremse?

Jeder Haushalt soll einen Basis-Stromverbrauch zu einem günstigeren Preis bekommen. Nach bisherigen Informationen geht es um 2900 Kilowattstunden (KWh) - das wären 80 Prozent des durchschnittlichen Verbrauchs eines Drei-Personen-Haushalts -, ...