So werden Raucher aus- und abgestempelt

Wer in der Arbeitszeit raucht, gilt manchen als asozial. Dabei kommt es auf das Ergebnis an, weniger auf Minuten.

Rauchen ist ungesund. Das wissen wir. Und dennoch tun es viele Menschen. Man kann und soll ihnen dabei helfen, das schädliche Laster zu überwinden. Man sollte sich aber davor hüten, sie wegen ihrer Sucht an den Pranger zu stellen.

Unter dem Titel der Gerechtigkeit Nichtrauchern gegenüber und der Effizienzsteigerung am Arbeitsplatz ist derzeit eine Debatte darüber im Gange, ob Raucherinnen und Rauchern ihr Hang zum blauen Dunst von der Arbeitszeit abgezogen werden soll oder nicht. Einige Unternehmen lassen ihre Mitarbeiter mittlerweile ausstempeln, bevor sich diese einen Glimmstängel anzünden dürfen.

Die Begründung ist auf den ersten Blick einleuchtend. Ein Raucher, der, sagen wir einmal, fünf Mal am Tag ins Freie oder in eines der verbliebenen Raucherzimmer geht, um seinen Nikotinspiegel aufzufrischen, vergeude wertvolle und teure Arbeitszeit. Von rund 30 Minuten ist die Rede. Das sind zweieinhalb Stunden pro Woche, zehn Stunden pro Monat, rund 120 Stunden im Jahr. Rechnet man das um, kommt man auf drei Arbeitswochen, die in Rauch aufgehen. Das senkt die Produktivität, kostet viel Geld und sorgt für Unmut in der nicht rauchenden Kollegenschaft.

So weit, so richtig. Umgekehrt lohnt sich ein Blick darauf, was es sonst an Produktivitäts-Senkern gibt. Permanente Beobachtung der Social-Media-Timeline, ausführliche Telefonate mit Freunden und Bekannten, nette Gespräche in der Kaffeeküche, Dauerreden in Meetings, in die Luft schauen, WC-Besuche und, und, und.

Jeder von uns kennt Zeiträuber. Sie lauern uns auf dem Gang, am Telefon oder via E-Mail auf. Sie saugen uns aus, stehlen uns wertvolle Minuten und Stunden.

Wir leben in einer Zeit, in der Zeit eine große Rolle spielt. Alles muss schneller gehen. Wir müssen schneller von A nach B kommen, unsere Konsumwünsche müssen möglichst hier und jetzt erfüllt werden. Alles wird vermessen. Die Qualität eines Arbeitsergebnisses gerät in den Hintergrund, Hauptsache, es kommt in der zur Verfügung stehenden Zeit zustande. Unsere Just-in-time-Gesellschaft legt mehr Wert darauf, dass keine Sekunde vergeudet wird mit ineffizienten Tätigkeiten wie miteinander reden, lachen, Ideen austauschen, einmal auch die Seele ausschütten.

Das ist aus der Sicht von ausschließlich zeitorientierten Personalchefs keine arbeitsrelevante Beschäftigung. In einigen Betrieben wird mittlerweile den Mitarbeitern verboten, miteinander über Dinge zu sprechen, die nicht unmittelbar mit der Arbeit zu tun haben.

Natürlich ist Zeit Geld. Und natürlich kann von einem Fließband oder einer Wursttheke nicht jemand einfach so verschwinden, sich einen Tschick hineinziehen und einstweilen die vorbeifahrenden Waren und wartenden Kunden sich selbst überlassen. Aber deshalb gleich das Kind mit dem Bad ausschütten und Raucher und Nichtraucher gegeneinander ausspielen? Sie sollen nicht nur ausstempeln, sondern sie werden auch abgestempelt. Abgestempelt zu asozialen Wesen, die sich auf Kosten ihrer Kollegen und Arbeitgeber einem gefährlichen, zweifelhaften Vergnügen hingeben.

Der Schweizer Literat Martin Suter beschreibt in seinen "Geschichten aus der Welt des Managements" den eifrigen Buchhalter einer Firma, der von seinem Chef dafür gelobt wird, dass er täglich bis spätnachts arbeitet. Eines Tages aber feuert ihn derselbe Chef. Aus dem angeblichen Vorteil wurde über Nacht ein Nachteil: Der Mitarbeiter sei offenbar nicht in der Lage, seine Arbeit in der regulären Zeit zu erledigen.

Wir sollten uns von der Debatte ums Aus- und Einstempeln nicht zu sehr beeindrucken lassen. Es kommt nicht so sehr auf die Minuten an, sondern auf das Ergebnis von Arbeit. Dass sich jemand nie von seinem Arbeitssessel erhebt, bedeutet - siehe Martin Suter - noch lange nicht, dass er oder sie auch besser arbeitet als andere.

Die Regierung hat uns mit der Verlängerung der Raucherlaubnis in Lokalen - vielleicht sogar ungewollt - eine Debatte über das Rauchen eingebrockt, die wir gesundheitspolitisch unbedingt führen müssen, die sich aber gesellschaftspolitisch zu einem weiteren Spaltpilz in unserer Gemeinschaft entwickeln kann. Wir sollten sachlich diskutieren. Überschießende Emotionen bringen uns nicht weiter.