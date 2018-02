Sobotka für Eigenverantwortung bei FPÖ-Aufarbeitung

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat an die Eigenverantwortung der FPÖ bei der Aufarbeitung der eigenen Geschichte appelliert. "Jeder Parlamentarier muss wissen, in welchem Verein er tätig ist", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Selbst sprach sich Sobotka dafür aus, die Historikerkommission mit unumstrittenen und international renommierten Wissenschaftern zu besetzen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP).