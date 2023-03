Sobotka kann Shoah-Zentrum am Lueger-Platz nichts abgewinnen

Der Forderung des Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, ein Shoah-Zentrums am Dr.-Karl-Lueger-Platz in Wien zu errichten, kann Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) nichts abgewinnen. Er sei mit Deutsch in vielem einverstanden, insbesondere was das Shoah-Zentrum betrifft, "es ist aber kein Weg, dass wir einfach die Geschichte streichen", sagte er am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus".

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Sobotka gegen Shoah-Zentrum am Lueger-Platz