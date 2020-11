Sobotka vertritt verletzten Van der Bellen

Nach dem sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei einem Sturz in seinem zweiten Amtssitz Mürzsteg am Becken verletzt hat, übernimmt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) die für Montag angesetzte Kranzniederlegung anlässlich des Jahrestages des Novemberpogroms beim Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Shoah am Judenplatz in Wien. Van der Bellen befindet sich derzeit im Wiener AKH, wo er eine Schmerztherapie bekommt.

SN/APA (Archiv/AFP)/ALEX HALADA Sobotka statt Van der Bellen bei Kranzniederlegung am Montag