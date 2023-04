Sobotka will Zulassungsverfahren für Social Media

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) will das Problem von Fake News und Desinformation mit einem "Registrierungs- und Zulassungsverfahren für Algorithmen, Künstliche Intelligenz und Social-Media-Plattformen" angehen. Die Parlamente sollten über den Marktzugang der Plattformen und den Einsatz von KI entscheiden, ihn regulieren "und ihn allenfalls auch unterbinden können", sagte Sobotka am Dienstag bei der Konferenz der EU-Parlamentspräsidenten in Prag.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Sobotka macht sich Gedanken über Social Media