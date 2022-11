Sofia sieht nicht Wien als Hindernis für Schengen-Beitritt

Der bulgarische Justizminister Krum Sarkow sieht nicht Österreich, sondern die Niederlande als "letztes Hindernis" auf dem Weg seines Landes in den Schengen-Raum. "In den vergangenen Monaten konnten wir die Unterstützung der Europäischen Kommission, das Europaparlaments (...), der tschechischen Präsidentschaft und aller Mitgliedsstaaten mit Ausnahme der Niederlande bekommen", sagte Sarkow am Dienstag im nationalen bulgarischen Fernsehen.

SN/APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV Bulgarien drängt darauf, neuer Schengen-Außenposten zu werden