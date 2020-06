SoKo hat 95 Prozent des Videos und 100 Prozent des Tons

SPÖ, FPÖ und NEOS haben am Mittwoch die Auflösung der SoKo Ibiza gefordert. Ihre Forderung begründen sie mit einem Zwischenbericht der SoKo, aus dem der "Kurier" am Mittwoch zitierte. Darin wurde angeführt, dass die SoKo nicht über das gesamte Material des Hauptvideos verfüge. Das Bundeskriminalamt wiederum gab an, im Besitz von 95 Prozent des Ibiza-Videos und 100 Prozent der Tonspuren zu sein.

SN/APA (Spiegel/Süddeutsche Zeitung Soko Ibiza soll doch nicht das ganze Video haben