Nehammer zu NGOs: "Solche Treffen müssten viel öfter stattfinden"

Der Bundeskanzler stellte sich nach seinem umstrittenen "Burger-Sager" den Fragen von NGOs - und war sichtlich bemüht, die Wogen zu glätten.

Nachdenklich, aufmerksam, sachlich und versöhnlich: Bei einer von ihm einberufenen Diskussionsveranstaltung bemühte sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) redlich, ein anderes Bild abzugeben als jüngst in einem geleakten Videomitschnitt. In diesem hatte er unter anderem gesagt, in Österreich müsse kein Kind ...