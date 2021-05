Solidaritätskundgebung für Israel in Wien

Mit einer Kundgebung am Judenplatz haben ca. 300 Menschen am Donnerstagabend angesichts der Raketenangriffe ihre Solidarität mit Israel gezeigt. "Österreich steht solidarisch an der Seite Israels, wenn es um den Kampf gegen den Terror geht", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in seiner Ansprache. Aus Sicherheitsgründen war die Veranstaltung nicht öffentlich angekündigt und musste von einem Großaufgebot an Polizei beschützt werden.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT 300 Teilnehmer auf dem Judenplatz