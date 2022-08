Die Hoffnung der Neos auf eine Regierungsbeteiligung ist intakt

Aus Anlass der ORF-"Sommergespräche" mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Montag: Eine Partei zwischen innenpolitischer Unverbindlichkeit und europapolitischem Aufbruch.

Als Vorsitzende der kleinsten Parlamentsfraktion ist Beate Meinl-Reisinger am Montagabend die erste Parteichefin, die zu den traditionellen, stets in aufsteigender Folge abgehaltenen ORF-"Sommergesprächen" geladen wird. Doch ein Blick bloß auf die eher bescheidenen Zahlen (8,1 Prozent und 15 Mandate bei der letzten Nationalratswahl) wird der künftigen Bedeutung der Neos möglicherweise nicht gerecht. Denn in der SPÖ, die in allen Umfragen führt und die sich Hoffnung macht, nach der nächsten Wahl die Kanzlerschaft zu übernehmen, gibt es starke Bestrebungen, dies in ...