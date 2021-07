Sommerministerrat am Mittwoch wohl mit Thema Corona

Der für den Mittwoch geplante Sommerministerrat im Schloss Reichenau an der Rax wird unter anderem wohl das Thema Corona zum Inhalt haben. Dem Vernehmen nach wird man im niederösterreichischen Kurort in Richtung Herbstarbeit blicken und dabei vor allem Vorarbeiten in Sachen Pandemie tätigen. Die Teilnahme des am Wochenende erkrankten Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) ist laut derzeitigem Stand geplant, hieß es am Montag auf Nachfrage im Kanzleramt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Die Regierungsspitze begibt sich nach Reichenau an der Rax