Sommerministerrat mit Corona-Plan und Energiethema

Die Bundesregierung trifft sich am Mittwoch in niederösterreichischen Mauerbach zum traditionellen Sommerministerrat. Das Thema Corona-Quarantäne ist vom Tisch, schon am Dienstag haben Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) deren Ende ab August verkündet. Noch zu Beschluss steht der Variantenmanagementplan für den Herbst. Und die Regierung hat Zeit, sich des - mit dem Ukrainekrieg hoch aktuellen - Energiethemas anzunehmen.

Nehammer und sein Regierungsteam beraten in Mauerbach