Die Sommerschule soll im kommenden Jahr an AHS-Unterstufen, Mittelschulen und Sonderschulen auf das Fach Englisch ausgeweitet werden. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS an. Außerdem soll ab 2022 auch ein Konzept für einen stärkenorientierten Unterricht umgesetzt werden - derzeit sollen in der Sommerschule vor allem Rückstände in Deutsch, Mathe und (in der Volksschule) Sachunterricht aufgeholt werden.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Sommerschule 2022 auch mit Englisch