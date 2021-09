Sonderbetreuungszeit wird bis Jahresende verlängert

Die türkis-grüne Bundesregierung will den Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit noch einmal verlängern, nachdem er im Juli ausgelaufen ist. Die Regelung soll mit 1. Oktober wieder in Kraft treten und bis Ende Dezember bestehen, wie es in einer Aussendung des Arbeitsministeriums heißt. Minister Martin Kocher (ÖVP) reagiert damit auf Kritik von Opposition und Sozialpartnern. Es sei wichtig, "etwa im Fall einer Quarantäne die Betreuungssicherheit zu gewährleisten."

SN/APA/dpa/Patrick Seeger Für den Fall von Schulschließungen gibt es wieder Sonderbetreuungszeit