Sondergemeinderat zu Umwidmungen in Wien

Die Grundstücksgeschäfte in Wiener Kleingärten, von denen SPÖ-Politiker etwa durch Umwidmungen profitiert haben sollen, werden auch in einer Sondersitzung des Gemeinderats diskutiert werden. ÖVP und Grüne haben diese beantragt, wie die Parteien am Donnerstag mitteilten. Anstatt für die versprochene Aufklärung zu sorgen, wird seitens der Wiener SPÖ nämlich "gemauert und blockiert", wie beklagt wurde. Einen Termin für die Sitzung gibt es vorerst noch nicht.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER SPÖ-Politiker müssen sich für Grundstückskäufe rechtfertigen