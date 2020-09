Sorgen um Pflegeversorgung bei älteren Menschen

Die Österreicher blicken nicht sehr optimistisch in die künftige Pflegesituation. Vier von zehn Menschen machen sich Sorgen, was den eigenen Pflegebedarf oder jenen der Angehörigen in der Zukunft betrifft. Ältere machen sich sogar noch mehr Sorgen, ab 50 Jahren zeigt sich schon jeder zweite besorgt, ab 65 Jahren sechs von zehn Menschen, geht aus dem SORA-Sozialbarometer für die Volkshilfe hervor.

SN/APA/Symbolbild/HELMUT FOHRINGER Viele sehen die Pflegeversorgung nicht gesichert