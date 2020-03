SOS Mitmensch ruft zur Aufnahme von Flüchtlingen auf

Angesichts des drohendes Ausbruchs des Coronavirus in griechischen Flüchtlingslagern ruft SOS Mitmensch die österreichische Bundesregierung dazu auf, dem Beispiel Deutschlands zu folgen und Geflüchtete aufzunehmen. "Wann, wenn nicht jetzt, ist der richtige Zeitpunkt für grenzüberschreitende Solidarität und Hilfe?", heißt es in einer Aussendung der Hilfsorganisation am Montag.

SN/APA (AFP)/MANOLIS LAGOUTARIS Es muss rasch gehandelt werden, fordert SOS Mitmensch