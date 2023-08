Sozialrechtler Pfeil erinnert an die Ablehnung durch den Verfassungsgerichtshof im Jahr 2018.

Niederösterreich versuchte vor einigen Jahren, die Leistungshöhe an die Aufenthaltsdauer zu koppeln.

Das Vorhaben der ÖVP, Sozialleistungen in voller Höhe erst nach einer gewissen Aufenthaltsdauer in Österreich zu gewähren, könne nur scheitern. Auch - oder jedenfalls - dann, wenn diese Norm wie geplant für alle gelten solle, also auch für Österreicher. Davon ...