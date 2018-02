Sozialministerin will ein Gütesiegel für Pflege-Agenturen

Ein "Gütesiegel" für Agenturen, die 24-Stunden-Betreuung anbieten, will Sozialministerin Beate Hartinger-Klein einführen. Das kündigte sie am Montag bei einem Pressegespräch in einer Pflegeeinrichtung in Liebenfels im Bezirk St. Veit/Glan an. Derartige alternative Betreuungsformen sind aus ihrer Sicht "Best practice". Konkrete Modelle zur Pflege hatte die Ministerin nicht im Gepäck.

