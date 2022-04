Sozialpartner machen Druck bei Verhandlungen zu Kindergärten

Sozialpartner und Industriellenvereinigung haben am Freitag bei Bundesregierung und Landeshauptleuten Druck für Verbesserungen in den Kindergärten gemacht. Anlässlich der laufenden Verhandlungen zur neuen Bund-Länder-Vereinbarung fordern sie in einem Brief an Bundeskanzler Karl Nehammer, Finanzminister Magnus Brunner, Bildungsminister Martin Polaschek und Familienministerin Susanne Raab (alle ÖVP) Reformen und einen quantitativen und qualitativen Ausbau der Elementarbildung.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene Die Sozialpartner wollen Reformen im Kindergarten