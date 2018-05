Sozialversicherung: Aus 21 werden 5 und neue Machtverteilung

Die Regierung will am Dienstag ihre Pläne zur Sozialversicherungs-Reform vorstellen. Bekannt ist u.a. die Fusion von 21 auf fünf Sozialversicherungen. Laut Medien ist auch eine weitgehende Änderung der Machtverhältnisse in den Krankenkassen geplant: Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen künftig je die Hälfte der Mandate stellen, womit in vielen Gremien schwarz-blaue Mehrheiten möglich wären.

SN/APA/BARBARA GINDL Gebietskrankenkassen in dieser Form soll es nicht mehr geben