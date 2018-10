Sozialversicherung: "Wird zunächst mehr kosten"

Experten loben die geplante Verschlankung der Krankenkassen, haben an den Reformplänen der Regierung aber auch einiges auszusetzen.

Das "Leuchtturmprojekt" der Regierung, die Reform der Sozialversicherung wird noch lange für kontroverse Diskussionen sorgen. Das Institut für Höhere Studien (IHS) bemühte sich am Montag um eine objektive und differenzierte Einschätzung der Reform. "Der große und unleugbare Vorteil" der geplanten Maßnahmen sei, dass die Struktur der Sozialversicherung mit der Zusammenlegung viel einfacher werde, erklärte IHS-Chef-Gesundheitsökonom Thomas Czypionka vor Journalisten. "Dass man die Strukturen verschlankt, ist grundsätzlich gut." Dadurch, dass es nur mehr eine Österreichische Gesundheitskasse mit einheitlichem Statut und Leistungsrecht statt neun Gebietskrankenkassen geben werde, würden in diesem Bereich die Leistungen jedenfalls einheitlicher werden. Da die Länder allerdings darauf bestanden hätten, dass die Budgets der Landesstellen sich nach den Beitragsleistungen in den Ländern richten, sei noch unklar, wie sich die geplante Harmonisierung der Leistungen überhaupt ausgehen könne.