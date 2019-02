Sozialwirtschaft-Arbeitgeber sehen sich bestätigt

Während die Gewerkschaften einen "zufriedene" Bilanz über die Warnstreiks im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich von Dienstag bis Donnerstag gezogen haben, fällt das Resümee der Arbeitgeber deutlich negativer aus. Der Arbeitgeberverband sah sich am Freitag in seinen Positionen in den Kollektivvertragsverhandlungen "eher bestätigt".

SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCH Gewerkschaften zogen "zufriedene" Bilanz über Warnstreiks