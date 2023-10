Sozialwirtschaft-KV: Gewerkschaft will Plus um 15 Prozent

Mit der Forderung nach einer Lohn- und Gehaltserhöhung um 15 Prozent, jedenfalls aber einem Plus von 400 Euro brutto monatlich, gingen GPA und Vida Dienstagabend in die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 130.000 Beschäftigten in den privaten, meist gemeinnützigen, Sozial- und Gesundheitsunternehmen, die in der Sozialwirtschaft Österreich zusammengefasst sind. Ferner fordern die Gewerkschaften eine weitere Arbeitszeitverkürzung um zwei auf 35 Wochenstunden, mehr Urlaub, mehr Geld fürs Einspringen und ein höheres Kilometergeld.