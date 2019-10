Sozialwirtschaft schlägt nächster Regierung "New Deal" vor

Die Sozialwirtschaft Österreich schlägt der künftigen Bundesregierung einen "New Deal" vor. Sie will wieder verstärkt in Gesetzesvorhaben einbezogen werden. Unter der vergangenen Regierung habe man die Dialogbereitschaft vermisst, beklagte Vorsitzender Erich Fenninger am Dienstag. Gefordert werden unter anderem die Überarbeitung der Sozialhilfe und eine neue Ausbildung für Pflegekräfte.

SN/APA (Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHO Fenninger vermisste unter vergangener Regierung Dialogbereitschaft