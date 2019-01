Woher kommen die Vorurteile gegen die Wiener, mit denen man auch heute noch so leicht spielen und Politik machen kann? Roland Girtler: Die Leute vom Land hatten oft genug Ärger mit den Wienern. Wenn man bedenkt: Im 18. Jahrhundert haben die Habsburger von Wien aus die Evangelischen verjagt. Andreas Hofer war verärgert über das Kaiserhaus in Wien, weil er gemeint hat, er würde alleingelassen. In Wien waren eben die Regierung und die Macht zu Hause. Die Abneigung hat lange Traditionen.