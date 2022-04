Spekulationen über ein Kurz-Comeback machen die Runde

Kommt es zum "Knalleffekt" beim bevorstehenden ÖVP-Parteitag? Die SN gingen den Gerüchten auf den Grund.

Bundeskanzler Karl Nehammer stehe knapp davor, sein Amt hinzuwerfen. Karoline Edtstadler werde ihn ablösen. Falsch, wahr sei vielmehr, dass Sebastian Kurz vor einem Comeback an der Spitze der ÖVP stehe: Wer derzeit in Boulevardzeitungen blättert und durch Social Media scrollt, muss zum zwingenden Eindruck gelangen, dass im Kanzleramt und in der ÖVP eine neuerliche Umwälzung bevorstehe. Denn obenstehende Gerüchte, gern garniert mit dem Schlagwort "Knalleffekt", machen dort seit Tagen die Runde. Was ist dran?

Kurz-Auftritt beim ÖVP-Parteitag

...