Spende von OeNB-Vizepräsidentin an EU-Fraktion kein Verstoß

Dass das Umfeld der von der FPÖ als Vizepräsidentin in das Aufsichtsratsgremium der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) entsandten Barbara Kolm eine Großspende an die Fraktion "Allianz der Konservativen und Reformer" (Alliance for Conservatives and Reformists in Europe/ACRE) im EU-Parlament getätigt hat, geht aus Sicht der Notenbank in Ordnung. Das berichtet der "Standard" am Dienstag.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Barbara Kolm spendete 18.000 Euro an die EU-Fraktion ACRE