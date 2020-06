Spionageprozess: Ex-Offizier zu drei Jahren Haft verurteilt

Der 71-Jährige erhielt drei Jahre unbedingte Haft. Dennoch kam er frei, weil er bereits mehr als die Hälfte der Zeit im Gefängnis war. Bei der Urteilsverkündung wurden neue Details bekannt, welche Informationen der Mann an den russischen Geheimdienst weitergegeben haben soll, darunter auch das Telefonbuch der Schwarzenbergkaserne und persönliche Daten des heutigen Chefs des Generalstabs.

"Herr Doktor, vielen, vielen Dank, großartig", sagte der angeklagte ehemalige Bundesheer-Offizier trotz seiner Verurteilung und schüttelte seinem Verteidiger Michael Hofer die Hand. Der 71-Jährige erhielt am Dienstagabend drei Jahre Haft wegen des Verrats von Staatsgeheimnissen, vorsätzlicher Preisgabe militärischer Geheimnisse und des Betreibens eines geheimen Nachrichtendiensts zum Nachteil Österreichs. Dennoch kam der Oberst in Rente unter Auflagen frei - er saß seit November 2018 in U-Haft und hat somit mehr als die Hälfte der Strafe verbüßt.

"Den Schuldspruch kann man diskutieren. Ich bin sehr zufrieden, er ist frei. Mehr kann man nicht wollen", meinte Hofer nach der Urteilsverkündung am Landesgericht. Auch die Angehörigen des Angeklagten war die Erleichterung trotz Mundschutzes deutlich anzusehen. Staatsanwalt Marcus Neher gab keine Erklärung ab. Damit ist das Urteil ungeachtet der Enthaftung nicht rechtskräftig.

Der Strafrahmen sah ein bis zehn Jahre Haft vor. Der Mann soll von 1992 bis September 2018 (als er sich schon mehrere Jahre in Pension befand) für den russischen Militärgeheimdienst GRU tätig gewesen sein und für die Informationen 280.000 Euro kassiert haben - die Annahme des Geldes bestritt der Beschuldigte nicht.

Bei der Erklärung, wie die Geschworenen über die drei Anklagepunkte entschieden haben, wurde publik, was der Mann an den ausländischen Nachrichtendienst weitergegeben haben soll. Die Anklage führte darunter Informationen über die Notwendigkeit einer Nachbeschaffung von ABC-Schutzmasken und ein NATO-Standardisierungsübereinkommen betreffend die ABC-Abwehr sowie Panzer- und Pioniertruppen an. Es sollen auch Informationen über die Planungsabsichten des Heeres zum Schutz vor Anschlägen mit provisorisch hergestellten Sprengstoffen bzw. unkonventionellen Sprengfallen im Rahmen der militärischen Terrorismusbekämpfung geflossen sein. Von Interesse waren demnach auch Unterlagen zur Typenentscheidung für den Eurofighter sowie Details über die Luftraumüberwachung und die Abwehr von Flugkörpern.

Zudem führte die Anklage an, dass der 71-Jährige Angaben zu personellen Besetzungen von Funktionen und personenbezogene Daten an seinen Verbindungsoffizier weitergeleitet haben soll. Darunter befand sich offenbar das Telefonbuch der Schwarzenbergkaserne in Salzburg. Auch Personendaten über mehrere Offiziere wurden übermittelt, darunter jene eines gewissen Robert Brieger, der mittlerweile Chef des Generalstabs ist.

Auch Daten über die deutsche Bundeswehr sollen geflossen sein: Laut Anklage hat der Ex-Offizier Dokumente übermittelt, die sich mit der Aufklärung im Afghanistan-Einsatz und mit der Beschaffung des Militärhubschraubers NH-90 auseinandersetzen.

Während der frühere Bundesheer-Angehörige verurteilt wurde, ist die Fahndung nach seinem russischen Verbindungsoffizier aufrecht. Das Bundeskriminalamt sucht seit Juli 2019 nach dem 66-jährigen Mann, mit dem der Oberst außer Dienst über teils hochkomplexe Systeme und moderne Spionagetechnik kommuniziert haben soll. "Die Ermittlungen offenbarten eine Einbindung des Angeklagten in ein strukturiertes staatliches Agentennetzwerk und eine penible Dokumentation der von ihm gelieferten Informationen", hieß es im November von Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der damalige Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hatten den Fall im November 2018 öffentlich gemacht. Das Vorgehen sorgte für diplomatische Verstimmungen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow zeigte sich damals "unangenehm überrascht", der österreichische Botschafter wurde ins Ministerium zitiert.