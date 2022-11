Spitäler: Der Hut brennt aus vielen Gründen

Der Gesundheitsökonom Christian Köck listet die Gründe auf, warum es im Spitalswesen rund geht.

Wie schlimm ist es in den Spitälern und warum? Christian Köck: Der Hut brennt und die Gründe sind multifaktoriell. Ein Grund ist, dass der niedergelassene Bereich so ausgedünnt wurde. Die Kassenärztinnen und -ärzte können zum Teil nicht mehr. Deshalb ist die optimale Versorgung dort nicht mehr gewährleistet. Sehenden Auges wurde eine der Stützen unserer Gesellschaft demontiert und der Run in die Spitalsambulanzen noch verstärkt.

Was muss geschehen? Primärversorgungszentren müssen über die ganze Republik ausgebreitet werden, und zwar schnell. ...