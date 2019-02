Spitäler: Kürzere Aufenthalte, mehr tagesklinisch

In Österreichs Spitälern ist der Trend zu kürzeren und mehr tagesklinischen Aufenthalten weiter aktuell. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Spitalsaufenthaltsstatistik 2017 der Statistik Austria hervor. Demnach waren in diesem Jahr fast ein Viertel (24 Prozent bzw. 639.253 Fälle) aller stationären Aufenthalte sogenannte Null-Tagesaufenthalte mit Aufnahme und Entlassung am selben Tag.

/APA (dpa/Archiv)/Hauke-Christian Insgesamt wurden 2017 1,266.215 Operationen durchgeführt