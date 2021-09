Spitäler müssen weniger testen als Schulen

Ein SN-Rundruf zeigt: Für ungeimpftes Spitalspersonal gelten überall andere Regeln. Im Extremfall gilt ein Antigen-Test für sieben Tage.

Während Schüler drei Mal pro Woche einen Coronatest machen müssen und man in Wien ab Oktober nur noch geimpft oder genesen in die Disco darf, reicht für ungeimpftes Gesundheitspersonal mitunter ein Antigen-Test alle sieben Tage. Das ist zumindest die Minimalanforderung laut der 2. Covid-19-Maßnahmenverordnung des Bundes. Grundsätzlich gilt zwar in Spitälern und Pflegeeinrichtungen 3 G (also geimpft, genesen oder getestet). Überschreitet ein Testergebnis aber seine reguläre Gültigkeit (Antigen 24 Stunden, PCR 72 Stunden), so ist eine FFP2-Maske zu tragen, heißt ...