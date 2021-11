Spitäler müssen wieder Operationen verschieben

Die Intensivstationen füllen sich, das Pflegepersonal ist knapp. Die SN fragten nach, wie dramatisch sich das auf die Versorgung der Nicht-Corona-Patienten auswirkt.

Die eine hofft seit September darauf, dass ihr Tumor entfernt wird. Der andere leidet unter Hüftschmerzen und wünscht sich eine baldige Operation. Für viele Patienten heißt es angesichts der deutlichen Auslastung der Intensivstationen deshalb: Bitte warten!

"In Wien, Niederösterreich, der Steiermark, natürlich in Oberösterreich und in Salzburg sowie in Tirol werden OP-Termine verschoben. Kärnten ist knapp an der Grenze", berichtet Gerald Bachinger, Leiter der Niederösterreichischen Patienten- und Pflegeanwaltschaft. Er hat sich in ganz Österreich umgehört und kommt zum ...