Spitalsärzte für Runden Tisch und neue Patientensteuerung

Wegen der Personalengpässe in Spitälern und deren Auswirkungen auf Patientinnen und Patienten hat die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) am Montag "umgehend" einen Runden Tisch mit der Politik gefordert. "Monatelange Wartezeiten auf Operationen, überfüllte Ambulanzen, Spitalspersonal am Limit - die Politik kann und darf all das den Menschen in diesem Land nicht mehr länger zumuten", sagte ÖÄK-Vizepräsident Harald Mayer. Vorrangig sei der Punkt der Patientensteuerung anzugehen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Ärztekammer fordert auch Entlastung von Bürokratie