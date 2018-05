SPÖ: Auf der Suche nach der roten Seele

SPÖ-Stratege Max Lercher über alte Fehler, neue Programme und die Zukunft seiner Partei. "Wir haben vor, zurückzukommen" - und zwar als Regierungspartei, versichert er.

Die SPÖ-Zentrale in der Wiener Löwelstraße ist ein wenig dunkel und verstaubt. Nicht so das Zimmer von Max Lercher im dritten Stock des ehrwürdigen Hauses hinter dem Burgtheater: nüchtern, hell, ein Porträt von Parteigründer Viktor Adler an der weißen Wand. Max Lercher, Steirer, erst 31 Jahre alt, ist Bundesgeschäftsführer der SPÖ und hat die Aufgabe, einen Reformparteitag vorzubereiten.