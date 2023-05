SPÖ: Auf der Suche nach einem roten Faden

Die SPÖ muss nach dem parteiinternen Chaos zurück zur Geschlossenheit finden. Wie das gelingen könnte, erklären drei Parteikenner.

Eine Aufgabe steht ganz oben auf der Prioritätenliste der roten Parteispitze: die Sozialdemokratie zu einen. Ist das nach den erbitterten Grabenkämpfen, Untergriffen und auch inhaltlichen Differenzen überhaupt möglich? Und was braucht es an Versöhnungsgesten, Problembewältigung und vor allem personellen Angeboten, um die Partei zu befrieden, unabhängig von der Person an der Spitze?

"Das Wichtigste ist nun, dass der Bundesparteitag Anfang Juni, auf dem die Parteispitze formell gewählt wird, gut vorbereitet wird. Wenn nicht vorher bereits die Wogen zwischen ...