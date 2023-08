SPÖ-Babler und Dornauer schwören sich auf Pragmatismus ein

In Tirol haben sich am Donnerstag zwei Rote auf Pragmatismus eingeschworen: SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und Tirols Landesparteichef Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer gaben sich erstmals zu zweit ein mediales Stelldichein. Obwohl Dornauer zuletzt mit Meinungsverschiedenheiten zum obersten Roten aufgefallen war, präsentierte man sich bei einer Pressekonferenz in Innsbruck betont geeint. Vielmehr bezeichneten sich beide gegenseitig als "lockere Typen".

BILD: SN/APA/EXPA/ERICH SPIESS/EXPA/ERICH Babler und Dornauer übten sich in Einigkeit