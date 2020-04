SPÖ bekrittelt Prioritätensetzung bei Lockerungsmaßnahmen

Die SPÖ hat am Freitag die Prioritätensetzung der türkis-grünen Regierung bei der Lockerung der durch die Coronakrise bedingten Einschränkungen bekrittelt. Während Baumärkte und Golfplätze öffnen dürfen, lasse die Regierung Familien weiter im Unklaren darüber, wann die Schulen wieder geöffnet werden, bemängelte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch.

"Die Familien brauchen Klarheit und Planungssicherheit. Doch die Regierung ist dazu trotz täglicher Pressekonferenzen nicht in der Lage, sondern stiftet Verwirrung und Unklarheit", so die Kritik des SPÖ-Geschäftsführers. Eltern würden seit Wochen versuchen, Home-Office, Kinderbetreuung, Haushalt und Home-Schooling unter einen Hut zu bringen, was sie - und besonders Alleinerziehende - vor riesige Probleme stelle und an die Belastungsgrenzen bringe.

Deutsch vermisst "klare Information" darüber, wann welche Schulstufen wieder öffnen. Kinder aus benachteiligten Familien leiden zudem häufig unter beengten Wohnverhältnissen. Schon jetzt warnten viele Experten vor den Folgen, die die Isolation und das Eingesperrtsein auf die Kinderpsyche haben könnten, so Deutsch.

