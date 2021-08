SPÖ beruft wegen Afghanistan Rat für Außenpolitik ein

Die SPÖ beruft wegen der Situation in Afghanistan am Montag den Außenpolitikrat ein. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) soll am Nachmittag vor den Parlamentariern Stellung beziehen und erklären, welche Politik die Regierung in der Afghanistan-Krise verfolgen will. Die SPÖ fordert eine Fortsetzung der Evakuierung von Österreichern, Schutzzonen in den Nachbarländern, eine Afghanistan-Konferenz und die Aufnahme besonders bedrohter Personen.

SN/APA/APA-POOL/GEORG HOCHMUTH Außenminister Schallenberg soll Stellung beziehen