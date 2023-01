SPÖ beruft wegen Teuerung Nationalrat ein

Die SPÖ hat eine Sondersitzung des Nationalrats zum Thema Teuerung beantragt. Das gab Vizeklubchef Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. In der Sitzung, die voraussichtlich kommende Woche stattfinden wird, will die SPÖ unter anderem das Einfrieren der Mieten bis 2025, einen Gaspreisdeckel und die Einsetzung einer "Anti-Teuerungskommission" beantragen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Die SPÖ will im Nationlrat über die Teuerung reden