SPÖ-Breitseite gegen Bundeskanzler Kurz

Der Bundeskanzler attackiere die Justiz, weil er deren Ermittlungen in der Casinos-Affäre und beim Eurofighter-Skandal fürchte: Diesen Vorwurf erheben SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Bundeskanzler Sebastian Kurz habe "in nie da gewesener Weise" die Justiz infrage gestellt und deren Mitarbeiter diskreditiert - "und zwar aus Kalkül, mit voller Berechnung". Diesen Vorwurf erhob am Donnerstag SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Derzeit führe die Justiz Korruptionsermittlungen in zwei ...