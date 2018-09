SPÖ-Chef Christian Kern zieht es nach Brüssel

Der Ex-Kanzler zieht sich zwar von der roten Parteispitze zurück, wird aber bei den Europa-Wahlen Spitzenkandidat der Sozialdemokraten sein. Damit überraschte Kern am Dienstag auch seine eigene Partei.

Der kolportierte Rücktritt von SPÖ-Chef Christian Kern hielt am Dienstag die heimische Innenpolitik und die Berichterstatter in Atem. Kurz nach 18 Uhr war klar: Es gibt keinen Rücktritt vom Rücktritt an der Spitze der SPÖ, allerdings zieht sich Kern nicht aus der Politik zurück. Im Gegenteil: Er tritt für die Sozialdemokraten bei den Europa-Wahlen am 26. Mai 2019 in Brüssel an - und zwar als Spitzenkandidat. Das gab er am Dienstagabend in der Parteizentrale in der Löwelstraße in Wien in einer persönlichen Erklärung bekannt. Er betonte, dass er die Spitzenkandidatur der österreichischen Sozialdemokraten bei der EU-Wahl mit aller Konzentration angehen wolle, daher werde er das Amt des Bundesparteivorsitzenden "spätestens nach der Europawahl abgeben". Überraschend waren seine Worte auf alle Fälle. Und ein wenig hat er - ungewollt - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor dem wichtigen EU-Gipfel in Salzburg die Show gestohlen.

Die SPÖ wird die Führungsfrage noch im heurigen Jahr klären. Das kündigte Bundesgeschäftsführer Max Lercher am Rande einer Sitzung der Parteigranden Dienstagabend an. Bei dem Parteitag, vermutlich Ende November, soll der oder die neue Vorsitzende gewählt werden. Bei dieser Veranstaltung soll auch die Kandidatenliste der Sozialdemokraten für die Europawahl festgelegt werden. "Einhellig" werde begrüßt, dass sich Kern für Platz Eins zur Verfügung stelle - so Lercher. Die SPÖ unterstütze auch Kerns Plan zur Spitzenkandidatur für die Europäischen Sozialdemokraten.



Der entsprechende Vorschlag wird am morgigen Mittwoch den Parteigremien vorgelegt. Der für Anfang Oktober geplante Parteitag in Wels, bei dem auch das Parteiprogramm beschlossen werden soll, wird abgesagt. Kein Geheimnis ist, dass der Chef der Sozialdemokraten in seiner eigenen Partei nicht unumstritten ist. Er vertritt den liberaleren Flügel, vor allem in der Migrationspolitik fährt er für so manche Genossen einen zu wenig harten Kurs. Kern ist zweifellos ein Macher, die Rolle des Bundeskanzlers war ihm auf den Leib geschnitten. Der Verlust der Macht machte ihm zu schaffen. Jetzt geht er nach Brüssel - und macht den nächsten Karriereschritt.

Christian Kern hat die SPÖ-Führung im Mai 2016 übernommen und wurde auch Bundeskanzler. Nach der Niederlage bei der Nationalratswahl im Oktober 2017 musste Kern das Kanzleramt an ÖVP-Chef Sebastian Kurz abtreten. Dieser Rollenwechsel war nicht der Seine.

Über den Abgang Kerns von der Parteispitze war bereits seit längerem spekuliert worden. Spätestens seit die SPÖ die Nationalratswahl und das Kanzleramt verloren hatte, war das ein Thema. Kern dementierte das immer - zuletzt beim Sommergespräch des ORF vor wenigen Tagen. Dort kündigte er an, dass er wieder als SPÖ-Vorsitzender kandidieren werde, "alles andere ist Mumpitz". Und zwar beim Parteitag, der Anfang Oktober in Wels stattfinden soll. Er bleibt also noch ein paar Monate, dann aber übergibt er das Amt. Als potenzielle Nachfolger gehandelt werden der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures oder der frühere Innenminister Hans Peter Doskozil.

Aufgewachsen in Wien-Simmering

Christian Kern ist im traditionell roten Wiener Arbeiterbezirk Simmering aufgewachsen. Eine Kindheit und Jugend, die seine Politik geprägt habe, erzählte er vor der Nationalratswahl 2017 im SN-Interview.

Die Stationen seiner Karriere

Schon am Anfang seiner Berufslaufbahn stand die Politik. Ins Bundeskanzleramt trat Christian Kern 1991 ein, von 1994 bis 1997 war er Klubsekretär der Sozialdemokratischen Parlamentsfraktion. Dann kehrte er der Politik den Rücken und ging ins Management: Bei der Verbund AG war er von 1997 bis 2002 Manager, wechselte dann in den Vorstand der Verbund-Austrian Power Trading AG (bis 2007) und von von dort in den Vorstand des Verbunds (bis 2010). Der nächste Karriereschritt führte ihn an die Spitze der ÖBB (2010 bis 2016). 2016 wurde er Bundeskanzler (bis Ende 2017).

Sein Image als Slim-Fit-Kanzler

"Schicke Anzüge, gepflegte Sprache und souveränes Auftreten gehören ebenso zu Kern, der am 4. Jänner 1966 geboren wurde, wie ein Gespür für Macht und die richtigen Verbindungen und Netzwerke. Dazu kommt, dass Kern ein Arbeitstier ist. Eigenschaften, aus denen Kanzler gemacht sind." Das schrieben die SN im Mai 2016 in ihrem Kern-Porträt.

