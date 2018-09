SPÖ-Chef und Ex-Kanzler Christian Kern steht angeblich vor Rücktritt

Paukenschlag in der heimischen Innenpolitik: Der frühere Bundeskanzler Christian Kern will sich Gerüchten zufolge von der roten Parteispitze zurückziehen.

Der Abgang von Christian Kern steht bevor. Das schreibt "Die Presse" auf ihrer Homepage: "Heute Abend versammelt der Ex-Bundeskanzler alle Landesparteichefs um sich." Es gehe allein darum, die Leute zu informieren.

Völlig unklar ist, so die ersten Meldungen stimmen, ob es sich nur um einen Rückzug von der roten Parteispitze handelt - oder ob Kern der Politik überhaupt den Rücken kehrt.

Eine offizielle Bestätigung für den kolportierten Rückzug des SPÖ-Obmanns gab es vorerst nicht. Aus Parteikreisen war lediglich zu hören, dass die Infos über den Rücktritt stimmen sollen.

Kein Geheimnis ist, dass der Chef der Sozialdemokraten in seiner eigenen Partei nicht unumstritten ist. Er vertritt den liberaleren Flügel, vor allem in der Migrationspolitik fährt er für so manche Genossen einen zu wenig harten Kurs. Kern ist zweifellos ein Macher, die Rolle des Bundeskanzlers war ihm auf den Leib geschnitten. Der Verlust der Macht machte ihm auch politisch zu schaffen.

Christian Kern hatte die SPÖ-Führung im Mai 2016 übernommen und wurde auch Bundeskanzler. Nach der Niederlage bei der Nationalratswahl im Oktober 2017 musste Kern das Kanzleramt an ÖVP-Chef Sebastian Kurz abtreten. Dieser Rollenwechsel war nicht der Seine. Der Oppositionsführer wäre beim SPÖ-Parteitag am 6. Oktober eigentlich zur Wiederwahl angestanden.

Aufgewachsen in Wien-Simmering

Christian Kern ist im traditionell roten Wiener Arbeiterbezirk Simmering aufgewachsen. Eine Kindheit und Jugend, die seine Politik geprägt habe, erzählte er vor der Nationalratswahl 2017 im SN-Interview.

Die Stationen seiner Karriere

Schon am Anfang seiner Berufslaufbahn stand die Politik. Ins Bundeskanzleramt trat Christian Kern 1991 ein, von 1994 bis 1997 war er Klubsekretär der Sozialdemokratischen Parlamentsfraktion. Dann kehrte er der Politik den Rücken und ging ins Management: Bei der Verbund AG war er von 1997 bis 2002 Manager, wechselte dann in den Vorstand der Verbund-Austrian Power Trading AG (bis 2007) und von von dort in den Vorstand des Verbunds (bis 2010). Der nächste Karriereschritt führte ihn an die Spitze der ÖBB (2010 bis 2016). 2016 wurde er Bundeskanzler (bis Ende 2017).

Sein Image als Slim-Fit-Kanzler

Der ehemalige ÖBB-Manager hat in der Politik immer eine gute Figur gemacht. "Schicke Anzüge, gepflegte Sprache und souveränes Auftreten gehören ebenso zu Kern, der am 4. Jänner 1966 geboren wurde, wie ein Gespür für Macht und die richtigen Verbindungen und Netzwerke. Dazu kommt, dass Kern ein Arbeitstier ist. Eigenschaften, aus denen Kanzler gemacht sind.Obwohl: Erst vor kurzem sagte er noch: "Meine Lust auf den Sessel des Bundeskanzlers ist ungefähr so groß wie auf Schlammwrestling."

