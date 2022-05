SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner: "Wir sehen die schwächste Regierung der Zweiten Republik"

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält die Regierung für handlungsunfähig und drängt auf Neuwahlen.

Deutschland debattiert derzeit über zwei offene Briefe an Kanzler Olaf Scholz: einen für, einen gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Welchen würden Sie unterschreiben? Pamela Rendi-Wagner: So verständlich der Wunsch nach Waffen zur Verteidigung der Ukraine ist: Mir fehlt dieselbe Anstrengung seitens Europas, wenn es darum geht, wie wir auf diplomatischem Weg aus diesem Krieg herauskommen. Waffen und Sanktionspakete werden mittelfristig nicht reichen, diesen Krieg zu beenden.

Das heißt, Sie sind gegen zusätzliche Waffen? Das ist ...