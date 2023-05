SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zieht sich von Parteispitze zurück

Die SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner tritt nicht beim Parteitag an. Das verkündete sie am Dienstag in einer Erklärung. Für die Zukunft verlangt sie Geschlossenheit von den Genossinnen und Genossen.

Die SPÖ-Chefin will die Klubführung geordnet übergeben, wie sie betonte. Ob Rendi-Wagner ganz aus der Politik ausscheidet oder sie ihr Mandat im Nationalrat behält, blieb vorerst offen. Sie respektiere das Ergebnis der Mitgliederbefragung, auch wenn es "arschknapp" gewesen sei. "Die Grundvoraussetzung ist die Einigkeit in unserer Bewegung."Ihre Botschaft an die Genossinnen und Genossen: "Die Grundvoraussetzung ist die Einigkeit in unserer Bewegung." Die Geschlossenheit habe in den letzten viereinhalb Jahren gefehlt. Wer auch immer die Partei in der Zukunft führen werde, das sei als erstes zu lösen. Sie habe Andreas Babler zu den Gremien eingeladen, er werde gemeinsam mit Hans Peter Doskozil beim Bundesparteivorstand dabei sein. Das weitere Prozedere wird an diesem Dienstag von der SPÖ festgelegt. Ihre Erklärung hatte Pamela Rendi-Wagner mit Dankesworten begonnen. Sie bedankte sich bei allen SPÖ-Mitgliedern, die ihr ihre Stimme gegeben haben, auch bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern und ihrem Team - "bei allen, die mich in sonnigen und stürmischen Zeiten begleitet haben". Sie habe ihre Funktion an der SPÖ-Spitze mit Verantwortung und Herzblut gemacht, betonte sie. Rendi-Wagner belegte bei der Mitgliederbefragung über den SPÖ-Parteivorsitz nur Rang drei. Knifflig macht die Angelegenheit, dass die drei Lager bei der Befragung mehr oder weniger gleichauf lagen. Hans Peter Doskozil, Vertreter einer restriktiven Zuwanderungspolitik, holte zwar Platz eins, blieb aber nur knapp vor dem Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler, der den linken Flügel repräsentiert, und der pragmatischen Amtsinhaberin, die vom Partei-Establishment gestützt wurde. Doskozil forderte am Montag, quasi als offizieller Kandidat vom Vorstand vorgeschlagen zu werden. Babler wiederum hätte gerne eine Stichwahl durch die Mitglieder, ließ aber offen, ob er alternativ beim Parteitag kandidieren wird. Dort könnte er allenfalls eine Chance haben, wenn sich die delegiertenstarken und Doskozil-skeptischen Wiener und Gewerkschafter hinter ihn stellen. Von diesen beiden Gruppierungen gab es bisher keinerlei Festlegungen.