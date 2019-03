SPÖ-Chefin Rendi-Wagner mit Wahlkampftönen

SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner hat am Freitag bereits Wahlkampftöne für den kommendes Jahr anstehenden Urnengang in Wien anklingen lassen. Denn FPÖ und ÖVP würden alles daran setzen, die Erfolgsgeschichte des Roten Wien zu beenden, warnte sie in ihrer Rede bei der Klubtagung der Wiener SPÖ im Burgenland. "Dem werden wir entgegenhalten und ich mit Euch", versicherte sie.

SN/APA/ROBERT JAEGER Rendi-Wagner und Ludwig in Frauenkirchen