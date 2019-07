SPÖ-Chefin Rendi-Wagner will "Familienbonus für alle"

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Donnerstag einen "Familienbonus für alle" gefordert. Konkret soll dies am Weg einer Negativsteuer passieren. Von der sollen alle Familien profitieren, die keinen Anspruch auf den "Familienbonus" von bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr haben, forderte die SPÖ-Chefin im APA-Gespräch: "Ich will den Familienbonus in gerechter Form weiterentwicklen und ausbauen."

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Rendi-Wagner will eine Ausweitung des Familienbonus